Dessau. – Im Auto eines 19-Jährigen sind am Donnerstag in Dessau mehrere Kilogramm Drogen gefunden worden. Das hat die Polizei am Freitag mitgeteilt.

Der junge Mann sei am Nachmittag mit seinem Auto einer Kontrolle unterzogen worden. Im Pkw seien circa acht Kilogramm Marihuana, zwei Kilogramm Haschisch sowie verschreibungspflichtige Medikamente gefunden worden.

Direkt danach erfolgte eine richterlich angeordnete Durchsuchung der Wohnung des 19-Jährigen in Dessau-Roßlau. Dabei konnten weitere beweiserhebliche Gegenstände, unter anderem Mobiltelefone, sichergestellt werden. Gegen den 19-Jährigen ordnete das Amtsgericht am Freitag Untersuchungshaft an.