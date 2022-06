Könnte eine Urnenanlage ins ehemalige Krematorium in Dessau-Roßlau ziehen?

Dessau/MZ - Zum Totensonntag an diesem Wochenende wird es wieder voll auf Dessau-Roßlaus Friedhöfen. Für einige Hinterbliebene ist es der einzige Tag im Jahr, an dem sie verstorbener Freunde und Verwandter gedenken. Meist passiert das an Urnengräbern, der verbreitetsten Bestattungsform in Ostdeutschland. Für Urnen könnte es in Zukunft eine neue und große Anlage, ein sogenanntes Kolumbarium, geben. Zumindest wenn es nach Manfred Ettelt geht.