Kölner Kette expandiert - „Royal Donuts“ plant eine Filiale im Stadtzentrum von Dessau

Hier will Royal Donut eine Filiale eröffnen.

Dessau/MZ - Die Donut-Kette „Royal Donuts“ kommt nach Dessau und wird in der Zerbster Straße 20 einen Filiale eröffnen. Das hat das Franchise-Unternehmen auf Instagram angekündigt. In den dortigen Storys sind schon Bauarbeiten in dem Geschäft auf der Ostseite der Dessauer Fußgängerzone zu sehen, auch Mitarbeiter wurden schon gesucht.

„Royal Donuts“ wurde im November 2018 in Köln gegründet und ist in den letzten Monaten stark expandiert. Deutschlandweit gibt es inzwischen 120 Filialen, darunter auch in Leipzig. Die Filiale dort wurde im Februar eröffnet und hat regelmäßig lange Warteschlangen.

Die Expansion nach Dessau war Ende Juli angekündigt worden. Natürlich auf Instagram. Dort hat die Filiale inzwischen über 1.000 Abonnenten. Ein genauer Eröffnungstermin steht noch nicht fest.