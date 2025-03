Dessau/MZ. - Eine 53-Jährige hat vergangene Woche schriftlich Strafanzeige wegen Betrug im Polizeirevier Dessau-Roßlau erstattet.

Nach eigenen Angaben hatte sie auf einem Online-Verkaufsportal mehrere Anzeigen geschaltet. Am Mittwoch, 26. März, erhielt sie per E-Mail Nachrichten zu Gegenständen, die nicht in Verbindung mit ihren Anzeigen standen. Das Opfer stellte fest, dass unbekannte Täter in ihrem Namen auf der Plattform Gegenstände zum Verkauf anboten. Der Preis sollte jeweils vorab über einen Bezahldienstleister entrichtet werden.

Die Frau löschte die nicht von ihr geschalteten Anzeigen umgehend und informierte die Kaufinteressenten darüber, dass sich unbekannte Täter Zugriff zu ihrem Konto verschafft haben. Gleichzeitig wies sie darauf hin, keine weiteren Zahlungen an die angegebene E-Mail-Adresse des Bezahldienstleisters zu entrichten, da dieses Geld auf das Konto der unbekannten Täter gebucht wird. Zur Höhe des entstandenen Schadens können noch keine Angaben gemacht werden. Zum jetzigen Zeitpunkt ist nicht bekannt , wie viele Käufer auf die falschen Anzeigen reagiert haben.