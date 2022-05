Kinderporno-Prozess: Angeklagter Dessauer wirkte laut Zeugin „höflich und zuvorkommend“

Der Prozess gegen den mutmaßlichen Kinderschänder geht weiter. Am Montag kam eine sozialpädagogische Mitarbeiterin zu Wort.

Dessau/MZ - Jahrelang missbrauchte er Jungen, fotografierte und filmte sie und veröffentlichte die Dateien im Darknet. Doch dem Mitvierziger Marko B. gelang es, immer wieder, seine Umwelt zu täuschen, wie sich am Montag erneut bei der Verhandlung gegen ihn vor dem Landgericht Dessau zeigte.

Als Zeugin geladen war die sozialpädagogische Mitarbeiterin eines freien Trägers. Sie betreut seit 2019 eine der Familien, aus der eines der Opfer stammt. In diesem Jahr hielt sich der 2006 geborene Junge mehrfach bei B. in dessen Wohnung auf und wurde von diesem nachweislich missbraucht.

Niemand hatte Verdacht geschöpft, was dem Opfer angetan worden ist

Zu dem Mann schickte die Mutter den Jungen, wenn sie selbst verhindert war, etwa wegen eines Krankenhausaufenthaltes, sagte die Familienhelferin. Er sei ihr als Großcousin vorgestellt worden, sie habe ihn auch einmal getroffen und als „höflich und zuvorkommend“ erlebt. Einmal sei sie in seiner Wohnung gewesen, um dem Jungen bei Hausaufgaben zu helfen. Sie habe nur ein Zimmer betreten, dort sei ihr nichts Ungewöhnliches aufgefallen.

Auch habe der Junge sich nicht in der Art auffällig verhalten, die auf sexuellen Missbrauch hingedeutet hätte. Und darüber gesprochen hatte er gleichfalls nicht. Er schwieg, wie alle anderen Opfer, bis B. 2021 bei Ermittlungen auf Onlineplattformen für Kinderpornografie auffiel und die Jungen auf den Fotos und in den Videos in akribischer Kleinarbeit identifiziert werden konnten.

Die Aussagen der Familienhelferin erinnerten stark an jene einer Jugendamtsmitarbeiterin, die gegenüber B. keinerlei Verdacht schöpfte und so keinen Anlass sah, gegen den Kontakt des Jungen zu B. zu intervenieren. Der Prozess neigt sich dem Ende zu. Als einer der letzten Zeugen ist für Donnerstag ein Ermittler vom BKA geladen, der schildern soll, wie man B. auf die Spur kam.