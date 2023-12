Zu einem Diebstahlversuch ist es am Montag, 4. Dezember, in einem Einkaufsmarkt in der Dessauer Kavalierstraße gekommen.

Dessau/MZ. - Zu einem besonders dreisten Diebstahlversuch ist es am Montag, 4. Dezember, in einem Einkaufsmarkt in der Dessauer Kavalierstraße gekommen. Das hat die Polizei in Dessau mitgeteilt.

Gegen 13.45 Uhr hatte dort eine Frau das Geschäft betreten. Sie griff nach einem Schuhkarton samt Inhalt und begab sich in die Umkleidekabine. Hier tauschte die 62-Jährige ihre getragenen Schuhe gegen die neuen Schuhe aus dem Karton. Im Anschluss gab sie den Karton mit ihren alten Schuhen an eine Mitarbeiterin zurück und verließ das Geschäft.

Die Aktion war jedoch nicht unbemerkt geblieben. Sie wurde am Ausgang von Zeugen aufgehalten. Die Frau begab sich dann wieder in das Geschäft und bezahlte dort den Preis in Höhe von knapp 100 Euro für die Schuhe.