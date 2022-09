Mieterärger in der Scheibe Nord in Dessau - Fahrstuhl bis Ende September außer Betrieb

Die DWG hat auf den Mieter-Ärger in der Dessauer Hobuschgasse reagiert. Schuld für den Fahrstuhlausfall sei Vandalismus. Was nun alles geplant ist.

Blick auf die Scheibe Nord in Dessau, wo ein ausgefallener Fahrstuhl seit Wochen für Ärger sorgt.

Dessau/MZ - Mieter der Hobuschgasse 5 in Dessau müssen sich weiter in Geduld üben. Wohl nicht vor Ende September wird der Fahrstuhl repariert sein, der bereits vor sechs Wochen ausgefallen ist. Dafür erhalten die Betroffenen eine Mietminderung von 15 Prozent für die gesamte Ausfallzeit. Das geht aus einem Antwortschreiben von DWG-Geschäftsführer Thomas Florian an die MZ hervor.