Kaputte Straßenlaternen in Dessau-Roßlau können gemeldet werden - per Telefon oder über eine App

Dessau-Rosslau/MZ - Wenn die Tage wieder kürzer werden, dann ist es besonders ärgerlich, wenn Straßenlaternen nicht funktionieren. Manchmal wird das stillschweigend hingenommen. Oft wird kaputte Straßenbeleuchtung auch den zuständigen Ortschafts- und Stadtbezirksbeiräten gemeldet. Von der Öffentlichkeit fast unbemerkt, gibt es aber schon seit 2012 einen direkten und bequemen Weg über das Internet. Über das Portal „stoerung24.de“ und eine gleichnamige kostenlose App können Meldungen ganz schnell erledigt werden - auch in Dessau-Roßlau.

Im Schnitt über 900 Schadensmeldungen bei öffentlichen Beleuchtungen werden dem Stadtpflegebetrieb pro Jahr gemeldet. Bis Ende Juli sind in diesem Jahr bereits 459 Meldungen eingegangen. 76 davon, rund 16,6 Prozent, erfolgten über das Internetportal „stoerung24.de“.

Bundesweit nutzen schon viele Städte den App-Service. In virtuellen Straßenkarten können die defekten Leuchtkörper markiert werden. Zusätzlich gibt es Möglichkeiten, Fotos hochzuladen und kurze Mängelbeschreibungen abzugeben. Die Meldungen werden über einen Server direkt an die Stadtverwaltung weitergeleitet.

Die zuständige Stelle fährt in Dessau-Roßlau dienstags und freitags zum gemeldeten Objekt und beseitigt die Störung. Bei großflächigen Ausfällen werden auch an anderen Werktagen Einsätze durchgeführt.

Über 12.000 öffentliche Beleuchtungsanlagen, wie es im Amtsdeutsch heißt, gibt es in Dessau-Roßlau. „Nach zögerlichem Beginn wird die Möglichkeit der Online-Störungsmeldungen immer mehr angenommen“, resümiert Stadtsprecher Carsten Sauer. Rund jede sechste Meldung erfolgt auf diesem Weg.

Der Großteil passiert immer noch analog. Auf direktem Weg können die Bürgerbeauftragten der Stadt, das Bürgeramt und die Annahmestelle des Stadtpflegebetriebs kontaktiert werden. Auch Mitarbeiter des Stadtordnungsdienstes melden defekte Beleuchtungen, wenn die bei Rundgängen festgestellt werden.

Als erweiterte Funktion können in einigen Kommunen über das Portal und die App auch bereits andere Ärgernisse, wie illegale Müllhaufen im öffentlichen Raum, Hundekot, Scherben, Unkraut oder beschädigte Papierkörbe gemeldet werden.

Ob das auch in Dessau-Roßlau geplant ist, dazu äußert sich die Stadt auf Nachfrage nicht. Der Stadtsprecher betont aber: „Telefonische Meldungen oder schriftliche Hinweise, brieflich oder per Mail, an die Verwaltung sind grundsätzlich zu jeder Problemlage möglich und sinnvoll.“