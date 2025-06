647 Schulanfänger gibt es in diesem Jahr in Dessau-Roßlau.

Dessau-Rosslau/MZ. - Für das Schuljahr 2025/26 gibt es mit 647 Schulanfängern weniger Einschulungen als in den vergangenen Jahren. Das hat Steffen Kuras, Amtsleiter für Bildung und Schulentwicklung, am Dienstag in der Sitzung des Ausschusses für Gesundheit, Bildung und Soziales erklärt. Kuras stellte vor, wie sich die Schulanfänger und wie sich die Schüler auf die weiterführenden Schulen in der Stadt verteilen.