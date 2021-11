Kalender von Dessauer Grafiker: Zeitreise durch die Architektur auf 12 Monatsblättern

Dessau/MZ/syk - Auch 2022, und damit zum neunten Mal, lädt der Grafiker Peter Strauß mit seinem Jahreskalender zu einer einzigartigen Zeitreise in die Dessau-Wörlitzer Kulturlandschaft ein. Strauß stellt auf den zwölf Monatsblättern unter anderem berühmte Architektur-Ikonen der deutschen Baugeschichte der vergangenen Jahrhunderte vor. Das Schloss im Wörlitzer Park von 1773 gilt als Gründungsbau des Klassizismus auf dem europäischen Festland.

Bauhaus und Umweltbundesamt sind architektonische Leuchttürme in Dessau

Etwas mehr als 150 Jahre später wurde in Dessau eine neue Ära der Architekturgeschichte mit der Fertigstellung der weltberühmten Bauhausbauten eingeläutet. Das Hochschulgebäude und das Ensemble der Meisterhäuser des Stararchitekten Walter Gropius sind als Stätte der Avantgarde der klassischen Moderne in die Geschichte des 20. Jahrhunderts eingegangen und in jedem Architektur-Lexikon zu finden.

Das Titelbild des Kalenders (Foto: Strauß)

80 Jahre später wurde das Umweltbundesamt in Dessau fertiggestellt und glänzt durch seine Farbigkeit sowie einzigartigen Gestaltungsprinzipien und stellt sich selbstbewusst dar im Vergleich zu den Bauhausbauten der Zwanziger Jahre. Das weltweit bekannte Berliner Architektenbüro Sauerbruch-Hutton - mit zahlreichen internationalen Preisen ausgezeichnet - hat ein beispielhaftes Projekt nicht nur in funktioneller und ästhetischer Hinsicht, sondern auch in ökologischer Betrachtungsweise verwirklicht. Natürlich ist auch wieder ein Motiv zum Thema „Junkers“ dabei.

Künstler möchte die Heimatliebe fördern

Für alle Monatsmotive wurden wie jedes Jahr interessante Informationen in Hinblick auf historische, denkmalpflegerische sowie kulturelle Gesichtspunkte recherchiert. „Ich möchte mit der Auswahl der Kalendermotive bewirken, dass wir Dessauer bewusster unsere Stadt und das Dessau-Wörlitzer Gartenreich wahrnehmen und stolz auf unsere Heimat sind“, erklärt Peter Strauß seine Motivation.

Erhältlich ist der Kalender in diesem Jahr auch wieder auf dem Weihnachtsmarkt in der Marienkirche vom 7. bis 12. Dezember.

Bestellungen auch in der Galerie Strauß unter Tel. 0340/212525 oder per E-Mail: galerie.strauss@web.de