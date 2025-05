Junge Unternehmer aus ganz Deutschland treffen sich in Dessau - Was sie erwartet

Mitteldeutsche Regionalkonferenz der Wirtschaftsjunioren in Dessau

Dessau/MZ. - Es wird voll in der Stadt am kommenden Wochenende: Die Wirtschaftsjunioren Dessau sind Gastgeber der Mitteldeutschen Regionalkonferenz „MiRKo“ der Wirtschaftsjunioren und erwarten 250 junge Unternehmer aus ganz Deutschland mit ihren Familien in der Doppelstadt.