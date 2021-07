Jobangebot statt Kündigung: Nach schwerem Unfall wird Mitarbeiter in Dessauer Bäckerei wieder eingegliedert

Dessau/MZ - Der 21. April 2016 war ein schwarzer Tag für die Dessbo Sweet und Biskuit GmbH in Dessau. Der Bäcker und Teigmacher Stefan Elges verunglückte während der Arbeit. Es war zu einer Störung der Produktionsanlage gekommen, die Elges beheben wollte. Dabei geriet er mit der Hand in die Anlage. Drei Finger der linken Hand waren nicht mehr zu retten und mussten amputiert werden. Seine bisherige Tätigkeit konnte der Teigmacher nicht mehr ausüben. Im Unternehmen, in dem er damals bereits elf Jahre arbeitete, wollte er aber bleiben.

Das gelang auch. Dank des großen Engagements der Verantwortlichen der Dessbo konnte Stefan Elges erfolgreich wiedereingegliedert werden. Die Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gastgewerbe (BGN) zeichnete das Unternehmen dafür mit dem BGN-Inklusionspreis 2021 aus.

„Von Anfang an war klar, dass wir unserem Kollegen eine neue berufliche Perspektive in unserem Unternehmen ermöglichen“

„Von Anfang an war klar, dass wir unserem Kollegen eine neue berufliche Perspektive in unserem Unternehmen ermöglichen“, erklärt Sebastian Richter, Dessbo-Werksleiter in Dessau. Und so hatte das Unternehmen schon während der Behandlung Elges’ in der Berufsgenossenschaftlichen Klinik in Halle Kontakt zu ihm aufgenommen.

Die Zusicherung, auf jeden Fall innerhalb des Betriebes eine Lösung zu finden und ihn weiterbeschäftigen zu wollen, habe ihm Kraft, Sicherheit und zusätzliche Motivation gegeben, sind Richter und die Berufsgenossenschaft überzeugt. Reha-Management der BGN und Unternehmen hätten gemeinsam nach einer alternativen Beschäftigung für Stefan Elges gesucht.

Und sie wurde gefunden. Er schulte auf Fachkraft für Lagerlogistik um. Vom Unfall bis zur bestandenen Prüfung Elges’ vergehen keine drei Jahre. „Wir konnten unseren engagierten Kollegen im Unternehmen halten. Die Mühen waren erfolgreich“, freut sich Sebastian Richter und sagt: „Der BGN-Inklusionspreis ist eine schöne Anerkennung dafür.“

„Wir wünschen uns mehr solche Arbeitgeber, die sich ihrer sozialen Verpflichtung erinnern“

„Dieser Fall ist bemerkenswert und das soziale Engagement vorbildlich“, sagt Klaus Marsch, Hauptgeschäftsführer der Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gastgewerbe. „Unser Reha-Management hat den Menschen im Blick, es geht immer um individuelle Lösungen ohne großen bürokratischen Aufwand. Hinzu kommt die konstruktive Zusammenarbeit mit dem Arbeitgeber, die bei Stefan Elges vorbildlich war“, erklärt Marsch. „Wir wünschen uns mehr solche Arbeitgeber, die sich ihrer sozialen Verpflichtung erinnern.“

Ein solches Engagement, wie es die Dessbo Sweet & Biskuit GmbH gezeigt hat, ist laut Marsch nicht alltäglich. Die Auszeichnung deshalb unbedingt verdient.