Irish-Folk-Punk-Band „Paddy’s Punk“ stellt neues Album in Dessau vor

Dessau/MZ - Frisch gezapft schmeckt ein Bier immer noch am besten. So oder so ähnlich sehen das auch die Bandmitglieder von „Paddy’s Punk“, die am Sonnabend, 9. Juli, um 20 Uhr im Rathaus-Innenhof Dessau nicht nur irgendein Konzert spielen werden, sondern gleich ihr erstes richtiges und am selben Tag erscheinendes Album mit dem Titel „With full Horse“, live zum Besten geben.

„Wir haben zwei Sets, dabei stellen wir die 14 Songs vor und werden aber auch unsere anderen Lieder spielen. Es soll eine schöne Mischung aus Alt und Neu werden“, erzählt „Franze“ Vogel, der Bassist und Mitgründer der Band, freudig über die bevorstehende Veranstaltung.

Genre-getreu ist auch die Entstehungsgeschichte der Band

„Paddy’s Punk“ spielen, wie es der Name vielleicht vermuten lässt, Irish Folk Punk und Celtic Rock. Dabei achten sie jedoch auf Ausgewogenheit. „Wir haben Balladen, Songs zum Pogen und auch ein paar irische Klassiker wie zum Beispiel Danny Boy in neuem Gewand im Repertoire“, erzählt Vogel weiter. Musikalisch orientiert sich das Gespann an Bands wie „The Pokes“, „The Tossers“, „The Dubliners“, „Flogging Molly“ und „The Rumjacks“ und gibt damit eine klare musikalische Ausrichtung vor.

Genre-getreu ist auch die Entstehungsgeschichte der Band. „Der Acki, unser Gitarrist, war früher mit mir bei den Tornados, stieg dann aber wegen der Familie aus.“ Die beiden Ex-Tornados blieben in Kontakt und trafen sich hin und wieder. Eines Abends im Pub fiel irgendwann die Entscheidung, eine neue Band zu gründen. Für die anderen Bandmitglieder sorgte Gitarrist Axel Richter (Acki) quasi selbst, denn seine Tochter, die 20-jährige Alina Richter, übernahm die Position als Frontfrau.

Weiblichen Sängerin ist das Alleinstellungsmerkmal der Band

Der elterlichen Fürsorge sei Dank, stellte sich mit der weiblichen Sängerin das Alleinstellungsmerkmal der Band ein. „Das wir eine Frau als Sängerin haben, ist in dem Genre schon etwas Besonderes“, erzählt Vogel stolz über seine Bandkollegin.

Die Idee, eine Folk-Punk Band zu gründen, kam der 20-Jährigen gelegen. „Ich habe damals angefangen viel Rock, Punk und Metal zu hören. Als ich dann mit Gitarre anfing, kamen Folk und Country dazu“, erinnert sie sich.

Seit ihrem ersten Album habe sich einiges getan. „Ich habe mich stimmlich weiterentwickelt, damals war ich immerhin noch 15. Auch die Band hat sich verändert, wir haben jetzt eine Geigerin und auch einen Dudelsack dabei“, erzählt Richter weiter.

Das neue Albumcover (Cover: Jörg Folta)

Die Band „Paddy’s Punk“ ist ein Mehrgenerationenprojekt

An der Konstellation störe sie dabei auch nicht, dass die meisten Bandmitglieder bereits in ihren 50ern sind und damit mehr als doppelt so alt als die 20-Jährige. „Der Altersunterschied steht nicht im Weg. Das ist ein entspannter Haufen. Und mit Hannah, unserer Geigerin, habe ich ja jetzt auch eine Gleichaltrige in der Band“, erzählt sie. Dabei kann sie sich eine kleine Stichelei nicht verkneifen. „Man muss ab und zu was erklären und das klappt auch manchmal nicht auf Anhieb, aber da nehme ich mich auch nicht aus“, erzählt sie augenzwinkernd.

Jeder der sich von den Fähigkeiten der Band selbst ein Bild machen möchte, hat am Samstag im Rathaus-Innenhof Dessau gratis die Chance dazu. Bei schlechtem Wetter spielt die Band drinnen. Das neue Album und Band-Merchandise gibt es auf der Veranstaltung.

Record Release Party im Rathaus-Innenhof Dessau, bei schlechtem Wetter Indoor. Einlass 18.30 Uhr, Beginn 20 Uhr, Eintritt frei.