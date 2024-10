Wirtschaft in Dessau-Roßlau Traditionsunternehmen in Turbulenzen: Dessauer Motorenhersteller AEM meldet Insolvenz an

Das mittelständische Dessauer Unternehmen AEM in einem Insolvenzverfahren. Zu viele Kundenaufträge sind in der Krise ausgeblieben. Was wird aus den 150 Arbeitsplätzen?