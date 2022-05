Innerhalb von zwei bis vier Stunden voll: Stadtwerke planen Schnellladesäule an Dessauer Marienkirche

Der Parkplatz an der Marienkirche

Dessau/MZ - Die Stadtwerke planen bis zum Jahresende die Errichtung einer öffentlichen Schnellladesäule im Stadtgebiet auf dem Parkplatz Marienkirche. Das teilt das Unternehmen mit.

Der wesentliche Unterschied zur Normallladesäule: Dort kann ein aktuelles E-Fahrzeug innerhalb von zwei bis vier Stunden vollgeladen werden. Die geplante Schnellladesäule verfügt über eine Ladeleistung von 150 Kilowatt und ermöglicht es, ein Fahrzeug in zehn bis 45 Minuten zu mindestens 80 Prozent zu laden. „Unser öffentliches Ladenetz erfährt damit eine leistungsstarke Erweiterung“ sagt Stadtwerke-Geschäftsführer Dino Höll.

„Die Station mit minimaler Ladezeit verschafft Elektrofahrern mehr Flexibilität. Damit können auch kürzere Aufenthalte zum Beispiel beim Einkauf oder Kaffeetrinken zum Laden genutzt werden.“ Ein Plus, das den ansässigen Händlern und Gastronomen zugute komme. „So kann umweltfreundliche Mobilität den Innenstadtbereich beleben“, meint Höll.

Kurze Ladezeiten und der zentrale Standort in City-Lage sind aber auch für auswärtige Besucher von Vorteil, heißt es in der Mitteilung der Stadtwerke weiter. Wer zum Beispiel auf der A9 unterwegs ist und laden muss, erreicht rasch den östlichen Stadteingang und kann während des Ladestopps zum Beispiel die Gastronomie der Zerbster Straße kennenlernen.

„Perspektivisch wird auch der Hotelneubau am Schloßplatz weitere Nutzerpotenziale erschließen. Hotelgäste mit E-Fahrzeug werden die Schnelllademöglichkeit in unmittelbarer Nähe zu schätzen wissen, dies ist ein deutlicher Standortvorteil“, sieht der DVV-Geschäftsführer weitere Synergien.

Die Stadtwerke Dessau betreiben bereits 32 Ladepunkte an 15 Ladesäulen und zwei Wallboxen, an denen Elektro-fahrer zertifizierten Ökostrom tanken können. Dabei handelt es sich bisher um Normallade-säulen mit einer maximalen Ladeleistung von 22 Kilowatt. „Ladesäulen sind fester Bestandteil unserer Netzinfrastruktur“, ergänzt Stadtwerke-Geschäftsführer Thomas Zänger, „und sind mit ihren Anschlussleistungen in der Planung für die jeweiligen Standorte zu berücksichtigen. “