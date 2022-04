In Roßlau eröffnet ein Esoterikgeschäft - Was der Geschäftsmann alles im Angebot hat

ERalf rewig in seinem neuen geschäft in der Karl-Liebknecht-Straße 2 in Roßlau.

Roßlau/MZ - Wer bei Begriffen wie „Feng Shui“, „Ayurveda“ oder „Tensor “ nicht gleich vom Stuhl fällt, kann sich über eine neue Einkaufsmöglichkeit in Roßlau freuen. Seit dem 2. April hat der Online-Shop Nature for You seine erste Filiale eröffnet.

Neben Wellnessprodukten, Naturkosmetik und Dekoartikeln verkauft der Laden auch Feng Shui- sowie Esoterik-Produkte. Die Holzdekoartikel verdienen dabei besondere Aufmerksamkeit, da es sich bei dem Angebot um Unikate handle, die Ralf Rewig, Geschäftsführer von Nature for You, selbst herstellt, wie er sagt. „Ich bin nämlich Tischler von Beruf“, erklärt Rewig. Bei der Naturkosmetik setzt der 56-Jährige auf Regionalität. Seine Produkte stammen hauptsächlich aus dem Harz. „Das kostet zwar etwas mehr, aber am Ende ist es ergiebiger, weil man weniger benötigt“, so erklärt Rewig dazu.

Ladeninhaber ist auch für Sonderwünsche da

In der Filiale werde zwar nur ein kleiner Teil der Produkte des Online-Sortiments angeboten, jedoch richtet sich Rewig bei der Auswahl direkt an der Nachfrage seiner Kunden aus, da der Laden noch in der Findungsphase sei. Es werde sich zeigen, welche Produkte am beliebtesten sind. Darüber hinaus sei der Kundenservice ein wichtiger Teil seiner Arbeit. Es ginge nicht nur um den reinen Verkauf, „sondern auch um den Service hinten dran. Die Kunden sind bei mir versichert und bekommen ihre Ware ersetzt. - Ohne Zucken, ohne Murren.“ Auch bei Sonderwünschen wisse er seinen Kunden zu helfen: „Wir suchen und wir finden, das ist mein Steckenpferd.“

Aufgrund von Problemen mit den Lieferketten stiegen die Versandkosten. Zudem traten Lieferengpässe seitens der Zulieferer auf. Die Situation wäre nicht mehr tragbar gewesen, erzählte Rewig. Deshalb sah er die Notwendigkeit, einen Laden zu eröffnen: „Um wettbewerbsfähig zu bleiben, haben wir nun unseren eigenen Versand, da bezahlen wir mit allen Kosten genauso viel.“

Lange Recherche vor der Ladeneröffnung

Der Geschäftsmann habe lange im Vorfeld recherchiert, so erklärt er, um einen Markt für sich zu erschließen. So gab es auch kein Zurück mehr, als sich die wirtschaftliche Lage weiter verschlechterte. Als er die Entscheidung im Januar fällte, eine Filiale aufzubauen, „sah alles noch gut aus, im März ging es dann bergab. So dass wir jetzt im April Einbußen von etwa 50 Prozent im Onlinegeschäft haben“. Rewig schätzt zudem, dass seine Verkäufe aufgrund der gestiegenen Lebenshaltungskosten zurückgegangen seien. „Die Leute müssen Tanken, Essen und Heizung bezahlen“.

Das ist nicht Rewigs erster Rückschlag. Da er aus gesundheitlichen Gründen in seinem alten Job nicht mehr arbeiten konnte, gründete er seinen Online-Shop. Trotz der Online-Einbußen laufe das neu eröffnete Geschäft. „Die Leute sind sehr neugierig, zwischen zehn bis fünfzehn Leute schauen täglich in unseren Laden. Das ist viel“, sagt er zufrieden und weist darauf hin, dass man bislang eigentlich keine Werbung gemacht habe.

Einnahmen sind inzwischen stabil

Mittlerweile seien die Einnahmen so stabil, dass zumindest „eine Person ein festes Einkommen bekommen kann, trotz der schweren wirtschaftlichen Lage“, resümiert Rewig. Es überrasche ihn manchmal, welche Produkte sich als Verkaufsschlager entpuppen. Beispielsweise die kostspieligen „Quantensteine“ oder die „Vitalkaraffen“. Beide Objekte sollen heilende Kräfte haben.

Auch die Naturkosmetik sei sehr beliebt, so dass er für die Zukunft plant, sein Sortiment in diese Richtung weiter auszubauen.