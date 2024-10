An der Pflegeschule des Städtischen Klinikums lernen angehende Pflegefachleute mit einem Alterssimulationsanzug, wie sich ältere Patienten fühlen. Was ihnen dabei auffällt.

In Minutenschnelle zum Senior: Pflegeschüler in Dessau lernen „Altsein“ mit einem Spezialanzug

Dessau/MZ. - Sich in andere hinein zu versetzen, fällt oft schwer - erst recht, wenn die andere Person deutlich jünger oder älter ist. So geht es auch den angehenden Pflegefachleuten, die gerade ihre Ausbildung an der Pflegeschule des Städtischen Klinikums Dessau begonnen haben.