In Meinsdorf droht in den kommenden Jahren die nächste Riesenbaustelle

Nach dem Neubau der Eisenbahnüberführung kündigen sich erneut Sperrungen an: Am Wehr soll eine Fischtreppe entstehen, die Lindenstraße wird voll gesperrt. Wie es bislang um die Pläne steht.

Die Brücke in der Meinsdorfer Lindenstraße wird abgerissen, wenn hier eine Fischtreppe entsteht, und wird dann neu gebaut.

Meinsdorf - Die Meinsdorfer kommen aus den Brückenbaustellen offenbar nicht heraus. Ist der Ort derzeit massiv betroffen von den Arbeiten an der Eisenbahnüberführung, die bis zum Sommer 2022 neu entstehen soll, kündigt sich schon die nächste große Maßnahme an. Dabei handelt es sich um die Brücke in der Lindenstraße. 2024 ist deren Ersatzneubau geplant, wie Ortsbürgermeister Hans-Peter Dreibrodt im Ortschaftsrat erklärte. „Meinsdorf wird dann für einen langen Zeitraum getrennt.“