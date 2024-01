In diesem Jahr soll es endlich passieren: Toiletten auf der Wasserburg Roßlau werden saniert

WC Anlage an der Wasserburg Roßlau

Rosslau/MZ. - In diesem Jahr soll es nun endlich was werden mit der Erneuerung der Toilettenanlage im Hof der Wasserburg Roßlau. „Wir werden Druck machen, damit nicht wieder was schief geht“, sagte Roßlaus Ortsbürgermeisterin Christa Müller auf eine entsprechende MZ-Nachfrage.