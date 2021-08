In Dessau-Roßlau gibt es auch diese Woche wieder mobile Impfaktionen

Dessau-Roßlau/MZ - Für die Dessau-Roßlauer gibt es in der neuen Woche wieder Sonderaktionen des mobilen Impfteams. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Die Möglichkeit, sich eine Corona-Spritze geben zu lassen, wird am Mittwoch, 25. August, von 10 bis 17 Uhr im Edeka-Center im Junkerspark geboten, am Donnerstag im Rewe-Einkaufsmakt im Roßlau sowie am Freitag, 27. August, von 9 bis 16 Uhr auf dem Marktplatz in Dessau. Auch ein Tierparkbesuch kann mit einem Piks verbunden werden. Geimpft wird in der Querallee am Samstag, 28. August von 9 bis 16 Uhr.

Auch im Impfzentrum in der Anhalt-Arena besteht in dieser Woche Impfgelegenheit

Wie die Stadt mitteilt, werden zu diesen mobilen Impfterminen die Impfstoffe von Biontech/ Pfizer und von Johnson und Johnson angeboten. Es handelt sich hier um die Zweitimpftermine für die Erstimpfungen aus der 30. und 31. Kalenderwoche. Wer an diesen Tagen eine Erstimpfung mit dem Impfstoff von Biontech/ Pfizer möchte, muss die Zweitimpfung im weiteren Verlauf im Impfzentrum in der Anhalt Arena wahrnehmen, macht die Stadt aufmerksam.

Auch im Impfzentrum in der Anhalt-Arena besteht in dieser Woche Impfgelegenheit. Geöffnet ist - bis auf Mittwoch - täglich von 8 bis 11.45 Uhr und von 12.45 bis 15.45 Uhr. Am Mittwoch ist das Impfen von 12.45 bis 19.45 Uhr möglich.

Die Impfungen erfolgen ohne vorherige Terminvergabe

Um einen reibungslosen Ablauf im Impfzentrum oder beim mobilen Impfen zu ermöglichen, sind die Chipkarte der Krankenversicherung und der Impfausweis mitzubringen. Wenn möglich sind außerdem das Aufklärungsmerkblatt, die Einwilligungserklärung und der ausgefüllte Anamnesebogen mitzuführen.

Die Impfungen erfolgen ohne vorherige Terminvergabe. Dennoch ist es möglich, feste Termine auf den Seiten des Impfportals unter www.impfterminservice.de, telefonisch unter der Hotline 116117 sowie unter der Rufnummer 0340/2042893 zu buchen.