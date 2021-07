Impfzentrum Dessau mit besonderem Angebot - Impfen ohne Termin an zwei Tagen im Juli

Dessau-Roßlau - Das Impfzentrum Dessau in der Anhalt-Arena in der Robert-Bosch-Straße bietet an zwei Tagen freies Impfen ohne Termin an. Das hat die Stadt am Montag mitgeteilt.

Erstmals besteht dazu am Donnerstag, 8. Juli, in der Zeit von 12.45 bis 19 Uhr die Möglichkeit. An diesem Tag wird der Impfstoff Biontech angeboten. Das zweite terminfreie Impfen findet am Freitag, 16. Juli, von 10 bis 18 Uhr statt. Dann wird AstraZeneca verimpft.

Impfwillige bringen ein Personaldokument, den Impfausweis und, wenn möglich, das bereits ausgefüllte Aufklärungsmerkblatt und den Anamnesebogen mit. Beides kann auf der Webseite der Stadt herunter geladen werden.