Impfzentren geschlossen: Wo man sich in Dessau außer bei Hausärzten weiterhin impfen lassen kann

Dessau/MZ/Sal - Nachdem am Donnerstag bundesweit die Impfzentren geschlossen haben, werden die Impfungen gegen das Coronavirus nun nur noch von niedergelassenen Ärzten vorgenommen. In Dessau bietet das Städtische Klinikum ein zusätzliches Angebot.

Für die Bürger von Dessau-Roßlau und Umgebung wird das Medizinische Versorgungszentrum Dessau weiterhin Impfungen durchführen. Das teilte am Donnerstag Sprecher Gelfo Kröger mit. „Noch immer haben wir die wichtige Herdenimmunität nicht erreicht. Durch das Zurückfahren von Impfangeboten wird dieses Ziel nur schwerlich zu erreichen sein. Aus diesem Grund hält das MVZ seine Impfangebote weiterhin aufrecht“, wird Dr. Peter Besuch, Ärztlicher Leiter des MVZ in der Pressemitteilung zitiert.

„Ob nun Erst- oder Zweitimpfung, im MVZ in Dessau-Alten können sich Impfwillige weiterhin piksen lassen“, so Kröger. Über die E-Mail-Adresse info@mvzdessau.de seien auch kurzfristige Termine vereinbar. Am Tag der Impfung erfolge ein ärztliches Aufklärungsgespräch und die Covid-19-Erstimpfung mit dem Impfstoff Biontech.