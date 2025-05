Eine Serie von Bränden, viele im Wald, verlangt den Feuerwehren alles ab. Warum ihre Arbeit so anstrengend ist.

Am Mittwoch brannte der Wald bei Haideburg.

Dessau-Rosslau/MZ. - Schläuche einrollen, Helme abnehmen und einmal tiiief durchatmen! Als die Flammen in der Mosigkauer Heide am Donnerstagmittag nach dreieinhalb Stunden und dem Einsatz von über 20.000 Litern Wasser endlich besiegt sind, fällt die Anspannung von den 28 Feuerwehrleuten ab, die an der Brandbekämpfung beteiligt waren.