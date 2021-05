Im Triftweg in Dessau ist erneut eine Laube ausgebrannt - Zweite Feuerstelle 500 Meter entfernt

Dessau - In der Nacht zum Sonnabend ist in Dessau zum wiederholten Mal ein Gartenlaube bei einem Feuer komplett zerstört worden. Betroffen war dieses Mal eine Anlage am Triftweg im Dessauer Westen. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehren der Stadt waren kurz nach 22 Uhr alarmiert worden. Bereits auf der Anfahrt zur Einsatzstelle war ein heller Feuerschein und eine starke Rauchentwicklung wahrnehmbar. An der Einsatzstelle in der ehemaligen Kleingartensparte der Fine stand eine fünf mal fünf Meter große Gartenlaube im Vollbrand.

Die ebenfalls alarmierten Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Alten und Kochstedt bauten eine etwa 300 Meter lange Wasserversorgungsleitung auf. Außerdem wurden die Trupps der Berufsfeuerwehr bei der Brandbekämpfung unterstützt.

Im Verlauf des Löscheinsatzes wurde durch Passanten eine weitere Brandstelle in 500 Meter Entfernung in Richtung Altener Straße gemeldet. Hier brannte tatsächlich 50 Quadratmeter Ödland. Zur Brandbekämpfung wurde hier die Freiwillige Feuerwehr Waldersee eingesetzt. Die in der weiteren Folge an der Einsatzstelle eingetroffenen Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Waldersee und Mosigkau wurden in Bereitschaft gehalten.

Die Brandbekämpfung wurde gegen 23 Uhr Uhr abgeschlossen. An der Gartenlaube entstand Totalschaden. Die Schadenshöhe wird auf 5.000 Euro geschätzt. Die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben.

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr und die Freiwilligen Feuerwehren Alten, Kochstedt, Waldersee und Mosigkau mit elf Fahrzeugen und 46 Einsatzkräften. (mz/sb)