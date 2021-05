Im Kauflandcenter in Mildensee hat weiteres Schnelltestzentrum seinen Betrieb aufgenommen

Dessau - Seit Donnerstag gibt es in Dessau eine weitere Möglichkeit, einen Coronatest machen zu können. Im Kauflandcenter Mildensee, auf der Fläche des ehemaligen Blumengeschäftes im Erdgeschoss wurde ein Schnelltestzentrum eingerichtet.

Wie die Stadtverwaltung auf Nachfrage mitteilt, wird dieses von einem privaten Anbieter betrieben und sei vom Gesundheitszentrum zugelassen worden. Es ist ein Verbund der Dessauer Firmen Medical 19 und Medidrive, der das Testzentrum nach Mildensee gebracht hat und es dort auch betreibt. „Die Kommunen können das Testen alleine nicht stemmen, deshalb bieten wir unsere Unterstützung“, erklärt Christian Bahn, Sprecher des Firmenverbundes. Der hat in dieser Woche unter anderem auch in Köthen ein Testzentrum in Betrieb genommen, tut dies auch in Aken und Bitterfeld. „Wir würden auch in Dessau gerne noch ein zweites Zentrum im Junkerspark eröffnen, daran arbeiten wir.“

Zurück nach Mildensee: Hier wird an sechs Tagen in der Woche getestet. Medizinische und extra geschulte Fachkräfte, zumeist Sanitäter, nehmen im vorderen Nasenbereich einen Abstrich. „Das ist ein bisschen angenehmer“, weiß Bahn. Für die Bürger ist der Test kostenfrei. „Da das Testen für viele Alltagsdinge zur Pflicht gemacht wurde, kann sich jeder Bürger alle 24 Stunden kostenlos testen lassen“, betont Christian Bahn. Das Ergebnis gibt es ausgedruckt oder auf dem Handy. Der Test ist zertifiziert und wird demnach überall anerkannt, wo ein solcher erforderlich ist.

Wer sich in Mildensee testen lassen möchte, kann online unter www.schnelltest-deutschland.de einen Termin buchen. Derjenige bekommt einen Buchungscode aufs Handy, der in der Teststation eingescannt wird. „Das Ergebnis schicken wir dann ebenfalls aufs Handy, das heißt, der Getestete muss nicht warten“, so Bahn. Wer kein Smartphone hat, könne sich aber auch einfach vor Ort melden. Dann sei aber eine Wartezeit auf das Testergebnis einzuplanen, das ausgedruckt werde. „Mit Onlinetermin dauert das Testen keine zwei Minuten“, versichert Bahn.

Öffnungszeiten des Testzentrums in Mildensee: Montag bis Freitag von 9 bis 19 Uhr, Samstag 8 bis 17 Uhr.