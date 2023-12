Zum 250. Geburtstag des Gymnasiums Philanthropinum in Dessau haben Schüler gemeinsam mit Musiker Christoph Reuter einen Philan-Song komponiert. Im Januar hat er Premiere.

Hymne für eine alte Dame - Philanthropinum in Dessau bekommt eigenen Song zum 250. Geburtstag

Dessau/MZ. - „Philan, Philan, Philanthropinum“ schallt es immer wieder durch die Aula des Gymnasiums in der Friedrich-Naumann-Straße. Es ist kein Schlachtruf wie im Sport, sondern mehr eine musikalische Liebeserklärung an die älteste Schule in der Stadt.