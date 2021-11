Hoher Sachschaden - Mercedes-Transporter fährt in Haltestelle in der Dessauer Amalienstraße

Dessau/MZ - Mit 14.000 Euro Sachschaden und trotzdem noch relativ glimpflich endete am Montagfrüh ein schwerer Verkehrsunfall in der Askanischen Straße in Dessau. Die 31-jährige Fahrerin eines Mercedes-Kleintransporters hatte die Askanische Straße gegen 6.10 Uhr befahren und war auf Höhe der Straßenbahnhaltestelle „Amalienstraße“ nach links von der Fahrbahn abgekommen und dort mit dem Wartebereich der Haltestelle kollidiert. Glücklicherweise wurde dort keine Person verletzt, auch die Fahrerin kam mit dem Schrecken davon. Am Transporter und der Haltestelle entstand aber Sachschaden.