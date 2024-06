Ein Fan aus Dessau ist auf ein Fakeprofil einer Schlagersängerin aus Österreich reingefallen und hat so viel Geld verloren.

Hoffnung auf Treffen mit österreichischer Sängerin - Schlager-Fan verliert 35.000 Euro an Betrüger

Immer wieder überwies der Mann aus Dessau Geld an die unbekannten Täter.

Dessau/MZ. - Ein Fan aus Dessau ist auf ein Fakeprofil einer Schlagersängerin aus Österreich reingefallen und hat so etwa 35.000 Euro verloren. Das hat die Polizei in Dessau nach einer Betrugsanzeige mitgeteilt.

Der 52-Jährige hatte im April 2023 über ein soziales Netzwerk Kontakt zu der Künstlerin aufgenommen. Er gab sich als Fan aus und bat um ein Treffen. Die unbekannten Täter reagierten auf die Kontaktanfrage und bauten zu dem Geschädigten im Laufe der Zeit eine emotionale Bindung auf. Dazu wurden verschiedene Messengerdienste genutzt. Irgendwann baten die Unbekannten im Namen der Künstlerin um Geld, unter anderem für Fankarten, Spenden und Zollgebühren, aber auch um Geldsorgen der Künstlerin zu beenden.

Der Fan überwies in den nächsten Monaten immer wieder Geldbeträge oder schickte Zahlkarten. Parallel dazu eröffneten die unbekannten Täter ohne dessen Wissen auch verschiedene Konten im Namen des 52-Jährigen und belasteten diese. Als es am 3. Juni erneut und nachdrücklich eine Geldbitte gab, wurde der Mann stutzig und vertraute sich einer Bekannten an. Diese wies den Mann schließlich darauf hin, dass es sich wahrscheinlich um einen Betrug handelt.