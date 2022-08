Historisches Arbeitsamt in Dessau wird Museum - Arbeitsagentur will Gebäude mieten

Der historische von Walter Gropius entworfene Bau am Bebelplatz soll an die Arbeitsagentur vermietet werden.Die hat großes damit vor. Das Ordnungsamt müsste dafür allerdings ausziehen.

Dessau/MZ - In wohl keiner anderen Stadt gibt es beim Warten auf einen Termin beim Ordnungsamt, auf den Führerschein oder das neue Autokennzeichen so viel zu entdecken wie in Dessau. Denn seit 2003 sitzt das städtische Ordnungsamt in einem ganz besonderen Gebäude am August-Bebel-Platz: Dem historischen und von Star-Architekt Walter Gropius 1927 entworfenen Arbeitsamt, das wegen seiner Bauhaus-Geschichte regelmäßig auch von Touristen besucht wird.