Historische Bauten im Dessauer Tierpark werden am Wochenende in besonderes Licht gerückt

Dessau/MZ - Das Mausoleum im Geogengarten soll am Abend des Reformationstages in ein ganz besonderes Licht gerückt werden. Möglich macht dies eine Führung am Sonntag, 31. Oktober, ab 18 Uhr durch den Tierpark. Doch die Tiere stehen dieses Mal nicht im Mittelpunkt der Veranstaltung, sondern vielmehr die historischen Anlagen im Areal.

Historischer Kuppelbau

Wie allgemein bekannt ist, befindet sich der Tierpark am Rande der Unesco-Weltkulturerbestätte Dessau-Wörlitzer Gartenreich und das Mausoleum gehört zu den denkmalgeschützten Gebäuden auf dem Gelände des Tierparks. Als der bekannte Architekt Franz Heinrich Schwechten (1841-1924) zwischen 1894 und 1898 die Mausoleumsanlage errichtete, gehörte dazu allerdings nicht nur der markante Kuppelbau. Vor dessen Errichtung wurden 1894 bereits der Wasserturm und das Gärtnerhaus, in dem zunächst die Bauleitung ihren Sitz hatte, fertiggestellt. Der Wasserturm war für die Wasserversorgung der Baustelle wichtig. Von hier aus wurden dann auch später das Georgium und der Springbrunnen vor dem Mausoleum mit Wasser versorgt.

Das wohl bekannteste Gebäude des Architekten ist allerdings das herzogliche Mausoleum, das an diesem Abend in ein ganz besonders Licht gerückt wird: Feuerkörbe und Fackeln sollen am Reformationstag auf der großen Wiese vor dem Kuppelbau eine gemütliche Atmosphäre erzeugen. Doch nicht nur dort, auch in der historischen Wache, der alten Gärtner-Villa oder im historischen Wasserturm gibt es viel zu sehen und Bemerkenswertes zu erfahren, heißt es in einer Ankündigung der Stadtverwaltung.

Führung im Viertelstundentakt

Die Teilnahme an dieser besonderen abendlichen Veranstaltung ist nur im Rahmen einer Führung möglich. Die Führungen finden im Viertelstundentakt statt. Los geht es mit der ersten Führung um 18.15 Uhr. Für die Führung gilt nach Angaben der Stadtverwaltung die 3-G-Regel für Besucher über 18 Jahre.

Anmeldung für diese Führung im Tierpark ist erforderlich unter Telefon: 0340/614426. Der Preis beträgt pro Person 5 Euro.