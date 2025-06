Der Dessauer Georgengarten kann wieder ohne Einschränkung auch in den Abendstunden betreten werden.

Dessau/MZ/syk. - Der Georgengarten kann wieder ohne Einschränkung auch in den Abendstunden betreten werden. Hinweisschilder an den Eingängen zum Park hatten in den vergangenen Wochen den Zutritt nach 20 Uhr verboten. Im Georgengarten war scharf geschossen worden, auf Wildschweine.

Wie Stadtsprecher Jörg Reuter jetzt auf MZ-Anfrage mitteilte, werde aktuell nicht mehr geschossen und seien mittlerweile auch die Hinweisblätter entfernt worden. Wie er mitteilt steht der nächste Jagdtermin erst wieder im Herbst an, bei Erforderlichkeit aber auch früher.