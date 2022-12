Hilfe für Lungenkranke - Neue Methode ermöglicht schnelle Hilfe mit geringerem Risiko

Erstmals in Sachsen-Anhalt wurde in Dessau mittels einer neuen Technik einem schwer Lungenkranken das Leben gerettet - wie dies möglich war.

Dessau/MZ - Als Ersten in Sachsen-Anhalt ist es einem Kardiologen-Team des Städtischen Klinikums Dessau mit einem neuen Katheterverfahren gelungen, einen schweren Lungeninfarkt zu beseitigen. Von der neuen Behandlungsmethode sollen in Zukunft insbesondere Hochrisikopatienten profitieren. Dies teilte die Klinik in einer Pressemitteilung mit.