Heimatgenuss mitten in der City - Dessauer Boutique bietet ab sofort lokale Köstlichkeiten an

Dessau/MZ - Genuss spielt in der Kaseee-Boutique bei Steffi Schröter eine große Rolle. Schließlich ist gute Mode ein Genuss. Und wenn sie, wie im Falle des Thüringer Labels Kaseee, dazu noch aus der Heimat kommt, ist es ein Heimatgenuss im wahrsten Sinne.

Doch nicht nur die Mode der Heimat kann man in der Zerbster Straße 7 genießen. Auch Genussvolles für den Gaumen und das Auge steht seit einigen Tagen im Geschäft von Steffi Schröter und kann dort gekauft werden. Es sind nicht irgendwelche Köstlichkeiten, sondern die regionaler Produzenten. Und genau die stehen im Mittelpunkt der HeimatGenuss-Initiative Mitteldeutschland, der sich Dessau angeschlossen hat.

„Regionale und nachhaltige Produkte sind die Zukunft des Einzelhandels in den Innenstädten“

„Regionale und nachhaltige Produkte sind die Zukunft des Einzelhandels in den Innenstädten“, sagt Stadtmarketingchef Hannes Wolf. Mit dieser Heimatgenuss-Kampagne werde genau das in den Fokus gestellt und den vielen leistungsfähigen lokalen Produzenten eine tolle Plattform geboten. „Deshalb machen wir mit und freuen uns, dass wir das erste HeimatGenuss-Schaufenster in Dessau eröffnen konnten.“

Entdecken kann man dort unter anderen die selbstkreierten und produzierten Soßen des Rodlebener Caterers Mirko Kirschner. Die Firma Käse Fuß steuert Eierlikör aus der Region bei, es gibt Weine vom Weingut Hanke, Produkte aus der Dübener Heide. Mit Porzellan aus Reichenbach und Präsenten aus dem Altenburger Land wird der Bogen nach Thüringen und damit in die Heimat von Kaseee geschlagen. Das Modelabel steuert eine eigens kreierte HeimatGenuss-Kollektion, bestehend aus Schürze, T-Shirt und Rucksack bei. „Damit wollen wir Lust auf eine regionale Entdeckungsreise machen und zeigen, dass man sich damit pudelwohl fühlen kann“, berichtet Steffi Schröter.

Weitere Interessenten am „HeimatGenuss-Schaufenster“ können sich noch melden

In Stein gemeißelt ist die Produktpalette nicht. Vielmehr sei es Ziel, diese ständig zu ergänzen, betont Schröter. Produzenten, die ihre Produkte im „HeimatGenuss-Schaufenster“ präsentieren möchten, seien dazu ausdrücklich aufgefordert. Ebenso sind weitere Geschäfte und auch Restaurants in der Innenstadt eingeladen sind, ein „Schaufenster für den Heimatgenuss“ mit regionalen Produkten einzurichten.

Das können auch Regale und Aufsteller im Innenbereich sein. „Je mehr dabei sind, umso besser“, sind auch Ralf Zaizek und Ina Stackfleth vom Citynet-Verband begeistert von der Aktion. „Das sind Hingucker, die neugierig machen und Kunden anlocken“, ist Zaizek überzeugt. Somit rückten Stadt und Region auch als Produzent vieler interessanter, regionaler Produkte ins Bewusstsein.

Doch nicht nur der stationäre Einzelhandel werde damit gestärkt, sind die Protagonisten überzeugt. Mit der angedachten und bereits praktizierten Verlinkung zum Online-Portal des City-Net werde auch dieses gestärkt. „Wir können noch besser verdeutlichen, dass City-Net-Online ein digitales Angebot mit regionalen Wurzeln und Ansprechpartnern ist“, so Zaizek. „Und wir Händler können uns bestens vernetzen“, ergänzt Steffi Schröter.

Die Aktion wurde vom Verein HeimatGenuss Mitteldeutschland entwickelt und von Christine Klauder und Thomas Marbach initiiert.

Weitere Informationen unter www.heimatgenuss.org. Wer sich als Genussbotschafter seiner Region beteiligen möchte, meldet dies per Mail unter info@heimatgenuss.org an.