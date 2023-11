Deutsches Rotes Kreuz Haus in der Amalienstraße wurde zu groß - DRK Dessau hat ein neues Domizil bezogen

Nach der Inbetriebnahme der neuen Rettungswache wurde das Haus in der Amalienstraße für den DKR-Kreisverband Dessau zu groß. Wo der neue Sitz ist und was mit dem Objekt in der Amalienstraße geplant ist.