Dessau/MZ. - Das sollte so nicht sein: Unbekannte Täter haben am Mittwoch, 18. Juni, zwischen 16.45 Uhr und 20.45 Uhr das Mobiltelefon eines 47-Jährigen Mannes entwendet.

Dieser hatte nach Angaben der Polizei sein Telefon in eine Ladestation im Dessauer Rathaus-Center in der Kavalierstraße gelegt und im Anschluss das Fach verschlossen und mit einer Pin gesichert. Als der Geschädigte am Abend zum Ablageort zurückkehrte, um sein Handy wieder abzuholen, musste er feststellen, dass sich das Telefon nicht mehr in dem Ablagefach befand.

Der entstandene Schaden wurde mit 100 Euro beziffert. Die Dessau-Roßlauer Polizei hat Ermittlungen wegen Diebstahl eingeleitet.