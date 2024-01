Dessau-Roßlau/MZ. Nach Jakub Hrstka und Timo Löser verliert Handball-Zweitligist Dessau-Roßlauer HV im Sommer einen weiteren Leistungsträger: Kreisläufer Patrick Gempp verabschiedet sich im Sommer auf eigenen Wunsch und wird zum Ligakonkurrenten TV Großwallstadt wechseln.

Der 27-jährige Gempp, der noch einen bis 2025 gültigen Vertrag besitzt und nun seine vertraglich zugesicherte Option zieht, war im Sommer 2022 von der HSG Wetzlar nach Dessau-Roßlau gewechselt und war ein wichtiger Garant für die sensationelle Saison 2022/23, als der DRHV nur knapp den Aufstieg in die Handball-Bundesliga verpasste.

Der Kreisläufer hatte sich im November im Spiel gegen Essen das Kreuzband im rechten Knie gerissen und wird kein weiteres Spiel mehr für den Dessau-Roßlauer HV bestreiten. Gempp absolvierte in den vergangenen beiden Jahren 50 Pflichtspiele und erzielte dabei 142 Tore für den DRHV.

Mit dem Wechsel zu den Unterfranken kehrt Gempp zu dem Verein zurück, wo er 2015 seinen allerersten Profivertrag unterschrieb, nachdem er in der dortigen Junioren-Akademie unter anderem auch von DRHV-Co-Trainer Vanja Radić ausgebildet wurde.

"In erster Linie bin ich Vanja, Uwe und Sebastian sehr dankbar für das entgegengebrachte Vertrauen und dass sie mich, seitdem ich hier bin, so unterstützt haben", sagt Patrick Gempp in einer Mitteilung des Vereins. "Es hat mir richtig viel Spaß und Freude bereitet, in so einem tollen Team Handball spielen und so eine erfolgreiche Saison wie im Vorjahr miterleben zu dürfen." Für ihn sei es ein Wechsel "zurück zu meinem Jugendverein, zu meinen Handballwurzeln und zu meinem familiären Umfeld".

"Wir bedanken uns ganz herzlich für alles, was Patrick Gempp in den letzten beiden Jahren hier beim Dessau-Roßlauer HV geleistet hat", sagte Vanja Radic, der Sportliche Leiter des DRHV. "Mit seiner professionellen Einstellung zum Sport sowie seiner authentischen Persönlichkeit hat er unserem Verein einen wichtigen Impuls gegeben und der Mannschaft geholfen, einen weiteren Schritt in Richtung Professionalisierung zu gehen." Man wünsche Patrick nur das Beste für seine weitere Karriere. Zugleich machte Radic klar. "Mit Tillman Leu und Tim Hertzfeld haben wir zwei top Kreisläufer im Kader, die bereits gezeigt haben, wie wichtig sie für unsere Mannschaft sind."