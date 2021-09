Hallervorden schon am Wochenende zu Gast im Wörlitzer „Eichenkranz“

Dessau/Wörlitz/MZ - Ab Ende November will Dieter Hallervorden in seiner Heimatstadt Dessau Theater machen und verschiedene Stücke und Künstler im Hangar auf die Bühne bringen. Doch so lange muss man gar nicht warten. Am kommenden Sonnabend, 2. Oktober, gastiert das von Dieter Hallervorden geleitete Schlosspark Theater Berlin im Wörlitzer Eichenkranz. Um 15 Uhr wird die Inszenierung „Ein deutsches Leben“ mit der in Dessau geborenen und beliebten Volks- und Charakterschauspielerin Brigitte Grothum zur Aufführung kommen.

Im Stück geht es um Brunhilde Pomsel, Jahrgang 1911, Berlinerin. Sie arbeitete Anfang der 30er Jahre für einen jüdischen Rechtsanwalt und dann als Sekretärin für Propagandaminister Joseph Goebbels. Das grandiose Solo „Ein deutsches Leben“ basiert auf einem Interview, das Brunhilde Pomsel im Alter von 102 (!) Jahren gab. Sie erzählt mit exzellentem Erinnerungsvermögen aus ihrem Leben und aus dieser Zeit an der Seite des unheimlichen Meisters der Propaganda.

Brigitte Grothum (Foto: dpa)

Dieter Hallervorden erklärt zu diesem Gastspiel, dass dieses „mit der großartigen Brigitte Grothum zu den gelungensten Produktionen meines geliebten Schlosspark Theaters gehört. Sowohl die Kritiker als auch die Zuschauer waren des Lobes voll. Wir sind stolz, dieses Kleinod im Wörlitzer Eichenkranz präsentieren zu dürfen und hoffen auf regen Zuspruch. Mit anderen Worten: Kommet bitte in Scharen, denn Theater ohne Zuschauer ist wie Segeln ohne Wind!“

Karten sind im Vorverkauf zum Preis von 19 Euro, ermäßigt 17 Euro an den bekannten Vorverkaufsstellen sowie an der Vorstellungskasse am 2. Oktober ab 14 Uhr erhältlich.