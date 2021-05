Guido Bräuer schließt sein Bowlingcenter in Rodleben und wandert nach Sansibar aus

Nach zwölf Jahren schließt Guido Bräuer sein Bowlingcenter in Rodleben und wandert aus. Was er und seine Frau in der neuen Heimat planen.

Rodleben - Der Blick auf den Wetterbericht verspricht keine Überraschung: 30 Grad und null Prozent Regenwahrscheinlichkeit in den nächsten fünf Tagen. Aufs Wetter kann man sich Mitte Mai auf der Insel Sansibar im Indischen Ozean vor der Ostküste Afrikas verlassen.

Anders als im 10.000 Kilometer entfernten Rodleben, wo Guido Bräuer und seine Frau Angela Müller vor dem verwaisten Bowlingcenter der beiden sitzen und eine kurze Pause vom Ausräumen machen. Nach zwölf Jahren schließen die beiden die Gaststätte mit den zwei Bowlingbahnen und wagen einen Neuanfang: Sie wandern aus nach Sansibar, wo nicht nur das Wetter verlässlicher sein soll.

„Seit Anfang November haben wir wegen der Corona-Beschränkungen geschlossen. Schon zum zweiten Mal. Aber das Schlimmste ist, dass wir keine Verlässlichkeit haben, wie es weitergeht“, sagt der 43-Jährige. Ja, die Zahlen sähen gerade gut aus und wahrscheinlich hätten sie im Sommer wieder öffnen können. Aber wer garantiert den Geschäftsleuten, dass nicht im Herbst der nächste Lockdown kommt?

„In den letzten Jahren hat sich das nicht nur für uns, sondern für viele Touristen zu einem Traum-Urlaubsziel entwickelt“

Es sei eine wunderbare Zeit gewesen, doch die vergangenen Monate hätten gezeigt, wie stark man als Unternehmen den Entscheidungen anderer ausgeliefert sei. Die beiden fassten den Entschluss, das Bowlingcenter zu schließen und einen Neustart in Sansibar zu wagen.

Sansibar (Grafik: MZ/Büttner)

Seit Jahren fliegen die beiden regelmäßig - mindestens einmal im Jahr - in ihr Paradies vor der afrikanischen Küste. „In den letzten Jahren hat sich das nicht nur für uns, sondern für viele Touristen zu einem Traum-Urlaubsziel entwickelt“, sagt der Dessauer. „Wir haben dort Freunde und Bekannte, fühlen uns wohl, wenn wir da sind.“

Und dann kam er, der Moment der im Leben der beiden alles verändern wird. Ein Freund, ebenfalls Roßlauer, erzählte von seinem Plan, auf Sansibar eine kleine Hotelanlage mit 15?Zimmern zu errichten - die „Villa Malaika“. Sie liegt an der Ostküste Sansibars direkt am Meer. Vom Balkon aus könne man theoretisch ins Wasser springen, perspektivisch sei auch noch ein Restaurant geplant.

Ende Mai wollen die Auswanderer den ersten Container auf die Reise schicken

In dieser Anlage werden Bräuer und seine Frau künftig als Manager arbeiten und das Hotel führen. „Wir haben Erfahrung in der Branche, weil wir eine Pension in Roßlau und das Bowlingcenter mit seiner Gastronomie hatten“, erzählt er. Neben Suaheli ist Englisch zweite Amtssprache, weshalb Bräuer keine Kommunikationsprobleme erwartet. Für ihren neuen Lebensabschnitt fühlen sie sich bestens gerüstet.

Der Umzug soll dennoch nicht von einem Tag auf den anderen über die Bühne gehen. Ende Mai wollen die Auswanderer den ersten Container auf die Reise schicken. Ebenfalls in einigen Wochen fliegen sie auf die Insel und schauen sich die Baustelle ihres zukünftigen Arbeitsplatzes an. Der endgültige Umzug werde über zwei Jahre gehen. Geplant ist außerdem, dass immer einer von beiden in Deutschland bleibt, während der andere in Afrika ist, auch um Kontakt mit dem Sohn, der gerade eine Ausbildung macht, zu halten.

Die Flugzeit von Deutschland bis Sansibar beträgt rund elf Stunden. Der Umzug wird viel Kraft kosten, die Eingewöhnung in der für Deutsche anderen Welt nicht immer leicht sein - da sind sich Guido Bräuer und Angela Müller sicher. Doch bei der Wahl zwischen einer Festanstellung unter Palmen und weiteren langen Monaten der Unsicherheit in Deutschland mussten sie nicht lange überlegen. Nun heißt es: Flip-Flops statt Bowlingschuhe und in Sansibar eine ruhige Kugel schieben? Zumindest eine ruhigere als in Rodleben! (mz)