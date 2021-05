Grundstein für Acht-Millionen-Euro- Projekt - Wohnungsgenossenschaft Dessau baut drei neue Häuser in Ziebigk

Dessau - Mit einem symbolischen Spatenstich hat die Wohnungsgenossenschaft Dessau am Mittwoch ihr elftes Neubauvorhaben nach der Wende gestartet. In der Kornhausstraße, in unmittelbarer Nähe von Elbe und Leopoldshafen, werden in den kommenden 17 Monaten drei moderne Wohnhäuser mit insgesamt 22 Wohnungen entstehen.

Planer versprechen moderne, lichtdurchflutete und praktische Wohnungen

Der Baustil wurde vom Architekturbüro Seelbach-Frohnsdorf-Krestin der umliegenden Bebauung angepasst und liegt nahe dem Bauhaus-Stil. Modern, lichtdurchflutet, praktisch, versprechen die Planer. „Das hier ist unser wichtigstes Bauvorhaben in diesem Jahr, es ist das Nachfolgeprojekt der Flössergasse“, ordnet es Nicky Meißner, Vorstand der Wohnungsgenossenschaft aus Unternehmenssicht ein.

Acht Millionen Euro wird das Wohnungsunternehmen investieren. Die enormen Preissteigerungen bei den Baukosten und ein Mehraufwand für Tiefgarage und ökologisches Wärmesystem sieht Meißner als verantwortlich für die hohe Investitionssumme, die letztlich auch die Miethöhe ansteigen ließ. „Wir werden alle drei Häuser CO?-neutral bewirtschaften und setzen zu 100 Prozent auf Erdwärme“, erklärt Nicky Meißner. Das heißt, die 22 Wohnungen benötigen weder Gas, noch Öl oder Fernwärme. Sie werden mit Erdwärme beheizt und im Sommer auch damit gekühlt. „Damit werden die Heizkosten für die Mieter gering sein“, so Meißner. Die Bohrungen für die Erdwärme werden derzeit durchgeführt. Sind diese fertig, folgen die klassischen Tiefbauarbeiten für den Bau der Tiefgarage und des Kellergeschosses. Zum Jahresende, so sieht es der Bauablaufplan vor, sollen die Rohbauten stehen.

So werden die drei Wohnhäuser einmal aussehen Repor: architekturbüro

„Ob am Ende alles so klappt, wissen wir nicht. Wir haben aber alles bestmöglich vorbereitet“, sagt Meißner. Er freue sich, dass es wieder gelungen sei, viele Dessauer und regionale Firmen zu binden. „Damit können wir unserer Maxime auch diesmal treu bleiben.“

Autos der 22 Bewohner-Familien verschwinden in einer Tiefgarage

22 Wohnungen bedeuten 22 Autos mindestens, eher kann man davon ausgehen, dass es pro Haushalt zwei Autos gibt. Die benötigten Parkplätze wären also zahlreich. „Wir wollten vermeiden, dass das Areal von parkenden Autos verschandelt wird, deshalb haben wir uns für den Bau einer Tiefgarage entschieden“, erklärt Nicky Meißner. In unmittelbarer Elbenähe wird dies ein aufwendiges Unterfangen. Die Mieter können sich dann über eine komplett grüne Außenanlage freuen. In der Tiefgarage wird es Lademöglichkeiten für E-Autos geben.

Dass Ziebigk ein beliebtes und nachgefragtes Wohnquartier ist, hat die Wohnungsgenossenschaft auch bei diesem Bauprojekt gespürt. Noch bevor die Bauarbeiten richtig begonnen haben, sind 15 der 22 Wohnungen bereits „verbindlich reserviert“, wie Meißner informiert. Zwischen 66 und 130 Quadratmeter groß sind die Wohnungen, die alle über eine Loggia, Tagslichtbäder mit Wanne und Dusche und Hauswirtschaftsräumen verfügen. Auch wenn die Häuser nur zweieinhalb Etagen hoch sind, gibt es in allen dreien Aufzüge, so dass die Barrierefreiheit gegeben ist. Die Miete beginnt bei 11,50 Euro pro Quadratmeter. Zum Jahresende 2022 sollen die Wohnungen bezugsfertig sein.