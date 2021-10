Grundschule Tempelhofer Straße in Dessau neuer Corona-Hotspot - Zehn Kinder positiv getestet

Dessau-Roßlau/MZ - In Dessau-Roßlau gibt es mit der Grundschule Tempelhofer Straße einen neuen Corona-Hotspot. Das hat Dessau-Roßlaus Gesundheitsamt mitgeteilt. Dort waren am Donnerstag zehn Kinder in den ersten und zweiten Klassen positiv getestet worden. Mit welchen Konsequenzen, dazu wurden keine Angaben gemacht.

Insgesamt meldete das Gesundheitsamt am Donnerstag 17 Neu-Infektionen. Betroffen sind sieben weibliche und zehn männliche Personen im Alter zwischen sechs und 52 Jahren.

Der Inzidenzwert in Dessau-Roßlau hat am Donnerstag einen Sprung auf 46,6 gemacht. Der Sachsen-Anhalt-Schnitt liegt bei 78,0. Die Höchstwerte gibt es derzeit im Altmarkkreis Salzwedel (148,8) und im Salzlandkreis (149,9).