Großübung am Scherbelberg in Dessau - Jäger und Feuerwehrleute bergen Wildschwein-Kadaver

Dessau-Roßlau/MZ - Die Stadt Dessau-Roßlau hat sich am Dienstagnachmittag mit einer groß angelegten Übung auf einen möglichen Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest (ASP) vorbereitet. In der Nähe des Scherbelbergs trainierten Berufs- sowie Freiwillige Feuerwehr zusammen mit Veterinären und Jägern den Ernstfall. Dafür simulierten sie den Fund eines infizierten Kadavers und errichteten Absperrungen.

Die ASP hat sich von Osteuropa her ausgebreitet, ist bislang nur in Sachsen und Brandenburg aufgetreten, bewegt sich aber weiter Richtung Westen. Jäger hatten jüngst gewarnt, es sei nur eine Frage der Zeit, bis auch im Raum Dessau fälle auftreten. Infizierte Wild- und Hausschweine sind unheilbar erkrankt und haben so gut wie keine Chance auf Rettung.