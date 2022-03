Großes Spendensammeln in Dessau: Bands spielen am Sonntag auf dem Marktplatz

Dessau/MZ - Heike Huth fiebert dem Sonntag entgegen. Um 14 Uhr wird der erste Ton erklingen auf dem Marktplatz in Dessau beim Konzert für Frieden auf der ganzen Welt. „Die Musiker und Bands stehen bereit und so viele Helfer sind vor und hinter der Bühne“, erzählt die Dessauer Sängerin begeistert. „Nun müssen nur noch ganz viele Leute kommen.“ Sie wünscht sich Bilder ähnlich Berlin, wo Tausende Menschen vor wenigen Tagen zum Brandenburger Tor pilgerten.

Just Older, Björn Hain und Sidney King, Seelenband und viele andere sind dabei

Als Heike und ihr Mann Axel Huth Ende Februar die Idee für das Friedenskonzert hatten und Künstlerkollegen anfragten, „waren die sofort bereit. Und manche haben auch von sich angerufen und angeboten, mitzumachen“. Und so sind am Sonntag von 14 bis 19.30 Uhr das Duo Vintos, Mathias Wieczorek & Ansgar, Mi & Ju, Acoustic Jam, Björn Hain & Sidney King, Hardy und Heroes, Seelenband, Tutipsy, Just Older, Young Province und Heike Huth zu erleben.

In den Umbaupausen auf der Bühne gibt es Unterhaltung von Matthias Hassel und der Kinder- und Jugendtanzgruppe Sunshine. „Auch die Technik - Bühne, Ton und Licht - hat sofort zugesagt“, freut sie sich über die Firmen I-tecs und Blue Vision aus Dessau sowie die Eventfabrik Zerbst. „Gerade die, die eine harte Corona-Zeit hinter sich haben, fragen nicht nach der Gage“, sagt sie. Wie überhaupt die Unterstützung für das Konzert groß ist. Wo Heike Huth auch anfragte, sie stieß auf offene Ohren.

Bäckereien und Cafes der Stadt backen für Kuchenbasar

So bei Bäckereien und Cafés in der Stadt, die für einen Kuchenbasar spenden. Die süßen Leckereien werden vom Förderverein und der Freiwilligen Feuerwehr Hinsdorf verkauft. Nicht nur Süßes gibt es, auch Deftiges an Imbissständen sowie Getränke. Auch Gastronomen geben Unterstützung.

Zudem sammeln die „Biker zeigen Herz für Kinder“ am Sonntag zugunsten des Friedenskonzertes. „Wir werden sicherstellen, dass jeder Euro dort ankommt, wo er dringend gebraucht wird“, sagt Heike Huth - vor Ort in Dessau-Roßlau. Unterstützt werden sollen Ukrainer, die in der Stadt bleiben wollen, bei der Ausstattung ihrer neue Bleibe. Eingezahlt werden die beim Konzert eingesammelten Spenden auf ein extra beim DRK eingerichtetes Konto. „Gemeinsam mit Ralf Zaizek vom DRK entscheiden wir, wo das Geld am dringendsten gebraucht wird“, sagt Huth.

Fest für die ganze Familie: Angebote für Kinder fehlen nicht

Auch für Kinder wird es am Sonntag Angebote geben. Die Freiwillige Feuerwehr Mildensee kommt mit einem Auto, das erkundet werden kann. Und vor der Stadtbibliothek wird zum Origamifalten eingeladen. „Es soll ein schönes Familienfest werden“, wünscht sich Heike Huth. Einen Hinweis hat sie noch: Aufgrund der hohen Corona-Inzidenzen gelten auf dem Markt Maskenpflicht und Abstandsgebot.

Spendenkonto DRK Kreisverband Dessau e.V. bei Sparkasse Dessau

IBAN: DE39 8005 3572 0115 0301 82,

Kennwort: Flüchtlingshilfe vor Ort