Größerer Andrang auf mobiles Impfen in Dessau - Doch Erstimpfungen sind kaum dabei

Dessau-Rosslau/MZ - Die stark ansteigenden Inzidenzzahlen in Dessau-Roßlau treiben offenbar immer mehr Menschen zum Impfen. Nachdem die Impfzahlen in den vergangenen Monaten stagniert waren, bildeten sich am Montag vor der mobilen Impfstelle in der Hobuschgasse Schlangen.

Stadtsprecher Carsten Sauer bestätigte, dass der Andrang größer gewesen sei als sonst. „Ein leichter Anstieg ist zu erkennen. Die Impfschwestern bestätigten heute, dass das Impfinteresse gut zu bewältigen war. Es musste nicht länger geimpft werden.“ Insgesamt holten sich 127 Personen ihre Spritze ab.

Die meisten von ihnen bekamen allerdings Auffrischungsimpfungen und nicht die erste Spritze. Nur ein Viertel seien Erstimpfungen gewesen, der Rest sogenannte Booster.

Obwohl theoretisch jedermann ein Anrecht auf eine Boosterimpfung hat, werden in Dessau-Roßlau zunächst Über-70-Jährige, nach ärztlichem Rat auch Über-60-Jährige sowie Risikopatienten und medizinisches Personal geimpft.

Auch am Wochenende und Montag hat das Dessau-Roßlauer Gesundheitsamt wieder zahlreiche Corona-Neuinfektionen registriert. Insgesamt steckten sich 50 Personen an. Wie vom Gesundheitsamt mitgeteilt wird, liegen für Samstag 23, für Sonntag elf, und für Montag 16 Fälle vor. Die Betroffenen sind 24 Frauen und 26 Männer im Alter von vier bis 87 Jahren. Die Zahl an Corona-Infizierten seit Beginn der Pandemie steigt insgesamt auf 3.875 Fälle an.

Aus dem Städtischen Klinikum kam am Montag eine traurige Nachricht: Der mit dem Virus infizierte Patient, der auf der Intensivstation versorgt wurde, ist gestorben. Er stammte nicht aus Dessau-Roßlau. Daneben werden jetzt noch 19 Patienten mit Corona im Klinikum versorgt.

Die Zahlen zeigen weiterhin, dass eine Impfung nicht einhundertprozentig vor einer Ansteckung schützen kann, aber dennoch Sicherheit bietet. Von den 209 positiv getesteten Personen in der vergangenen Woche waren 66 Personen geimpft, 143 dagegen ungeimpft.

Am heutigen Dienstag, 9. November wird von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 15.45 Uhr auf dem Gelände der Freiwilligen Feuerwehr Roßlau, Karl-Liebknecht-Str. 38, geimpft.