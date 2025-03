In einem leer stehenden Wohnhaus in Dessau-Nord ist am Freitag, 28. März, ein Feuer im Dachstuhl ausgebrochen. Der Schaden liegt bei 45.000 Euro. Brandstiftung ist wahrscheinlich.

Großeinsatz der Feuerwehren in Dessau - Dachgeschoss brennt in Mehrfamilienhaus in Nord

Dessau/MZ. - In einem leer stehenden Wohnhaus in Dessau-Nord ist am Freitag, 28. März, ein Feuer im Dachstuhl ausgebrochen. Gegen 15.10 Uhr wurde der Leitstelle der Berufsfeuerwehr Dessau-Roßlau eine Rauchentwicklung im Bereich Humperdinckstraße und Roßlauer Allee gemeldet. Weitere Anrufer berichteten kurz darauf von einem Dachstuhlbrand. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle bestätigten sich die Meldungen. Es brannte in der Humperdinckstraße.

Zur Lagererkundung ging ein Trupp unter Atemschutz in das betroffene Mehrfamilienhaus vor. Die Brandbekämpfung wurde gleichzeitig durch einen Trupp aus dem Korb des Hubrettungsfahrzeuges der Berufsfeuerwehr begonnen. Parallel dazu wurde auf der östlichen Gebäudeseite durch die Freiwillige Feuerwehr Waldersee ein Schutzrohr aufgebaut, die Freiwillige Feuerwehr Roßlau brachte die Drehleiter in Stellung, um gegebenenfalls auch von dieser Seite die Brandbekämpfung vorzunehmen.

Blick auf die Lösch- und Sicherungsarbeiten am Brandobjekt in der Humperdinckstraße. (Foto: Feuerwehr Dessau-Roßlau)

Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Am Ende wurde noch Schaum über die Brandstelle gelegt.

Um die Einsatzstelle abzusichern, wurde die Humperdinckstraße durch die Feuerwehr gesperrt. Ein Unterflurhydrant genutzt, um die Löschwasserversorgung sicherzustellen.

Das ausgebrannte Dachgeschoss nach dem Löscheinsatz. (Foto: Reinhardt)

Als Brandursache kann Brandstiftung nicht ausgeschlossen werde. Die weiteren Ermittlungen dazu hat die Polizei übernommen. Der Sachschaden wird auf etwa 45.000 Euro geschätzt.

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr und die Freiwilligen Feuerwehren Dessau-Süd, Roßlau und Waldersee mit insgesamt 34 Kräften und 9 Fahrzeugen. Darüber hinaus waren zwei Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und die Polizei vor Ort.