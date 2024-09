Förderung für Menschen mit Behinderung Große Freude bei der Lebenshilfe Roßlau: Vier Dreiräder dank Aktion Mensch

Große Freude herrscht bei der Lebenshilfe in Roßlau. Dort sind am Dienstag vier neue Dreiräder für die Bewohner der Häuser Kiefernweg und Waldhorn übergeben worden. Möglich gemacht hat das die „Aktion Mensch“. Warum die Räder so wichtig sind.