Große Aufregung am Punkthochhaus in Dessau - Brandgeruch im „Franztreff“ besorgt Mieter

Die Feuerwehr am Punkthochhaus: Dort wurde nach der Ursache des wahrgenommenen Brandgeruchs gesucht.

Dessau/MZ - Dessau-Roßlaus Berufsfeuerwehr war am Mittwochmittag in einem Punkthaus in der Franzstraße 147 im Einsatz, nachdem dort Brandgeruch wahrgenommen wurde.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte gegen 12.20 Uhr standen schon einige Mieter vor dem Objekt. Eine erste Befragung ergab, dass es im ersten Obergeschoss, im Franztreff, im Bereich der Toilette deutlichen Brandgeruch gab, aber kein offenes Feuer zu sehen war.

Daraufhin wurden das gesamte Haus vom Keller bis zum Dach überprüft - zunächst ohne Ergebnis. Erst bei einer Kontrolle hinter dem Abflussrohr der Toilette wurden kleine Rußablagerungen festgestellt. Dies war vermutlich die Ursache des Einsatzes. Alle Bereiche wurden anschließend gründlich belüftet. Die Ermittlungen zur Brandursache liegen bei der Polizei.

Die Dessau-Roßlauer Berufsfeuerwehr und die Freiwilligen Feuerwehren Süd, Waldersee und Roßlau waren mit 27 Einsatzkräften und 8 Fahrzeugen im Einsatz.