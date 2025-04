Der Chor „Heaven Sings“ aus Dessau-Roßlau feiert und lädt am Sonnabend, 5. April, zu einem Konzert samt Party danach ein.

Gospel macht gute Laune: „Heaven Sings“ feiert 30. Geburtstag mit großem Konzert in Kreuzkirche

„Heaven sings“ mit Chorleiterin Elke Kaduk zur Probe in der Kreuzkirche in Dessau-Süd. Hier findet auch das Jubiläumskonzert statt.

Dessau/MZ. - Im Gefängnis, im Wald und im Kino. Alles Orte, an denen der Gospelchor Heaven Sings aus Dessau schon gesungen hat. Vor genau 30 Jahren wurde die Gruppe gegründet und will das in diesem Jahr auch feiern.