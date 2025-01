In der Nacht zum Sonntag, 5. Januar, ist es in der Dessauer Wasserstadt zu einem Glätteunfall mit hohem Sachschaden gekommen.

Glätteunfall in der Wasserstadt in Dessau: Ford rutscht in der Nacht gegen eine Straßenlaterne

Dessau/MZ. - In der Nacht zum Sonntag, 5. Januar, ist es in der Dessauer Wasserstadt zu einem Glätteunfall mit hohem Sachschaden gekommen. Das hat die Polizei in Dessau am Dienstag gemeldet.

Der 51-jährig Fahrerin eines Ford hatte gegen 3.25 Uhr die Wasserstadt in Richtung Waldersee befahren. Das Fahrzeug geriet dabei ins Rutschen geriet, kam in der weiteren Folge von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Straßenlaterne.

Der Ford war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der entstandene Gesamtsachschaden wurde auf 25.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.