Gelbe Tonnen sind in Dessau-Roßlau auf dem Vormarsch - Gelbe Säcke verschwinden

In Roßlau oder Mildensee gibt es Gelbe Tonnen schon längst. Ab 2023 sollen Haushalte in weiteren Stadtteilen mit den Tonnen zur Sammlung von Leichtverpackungen ausgestattet werden.

Dessau-Roßlau/MZ - Gelbe Tonnen zur Entsorgung von Leichtverpackungen sind in Dessau-Roßlau auf dem Vormarsch. Ab dem 1. Januar 2023 sollen auch in Haushalten in den Stadtteilen Waldersee, Siedlung, Ziebigk, Süd, West, Alten und Zoberberg die Gelben Säcke durch die Tonnen abgelöst werden. Dann sind zwar noch nicht alle Dessau-Roßlauer an das stadtweit angestrebte einheitliche Tonnen-Abholsystem angeschlossen, aber der Anteil steigt von bislang 40 auf 68 Prozent, sagt Sabine Moritz, Chefin des Stadtpflegebetriebes.