Polizei stoppt Falschfahrer auf A9 bei Dessau nach 20-Kilometer-Irrfahrt

Ein Falschfahrer hat in der Nacht zum Sonntag auf der A9 bei Dessau für Aufregung gesorgt. Wie durch ein Wunder wurde niemand verletzt.

Dessau/MZ - Mit einer spektakulären Aktion hat die Autobahnpolizei in der Nacht zum Sonntag einen Falschfahrer auf der A9 gestoppt: Der Zentrale Verkehrs- und Autobahndienst in Dessau hatte kurz vor Mitternacht einen Anruf erhalten, dass hinter der Auffahrt Dessau-Süd in Richtung München ein Falschfahrer unterwegs ist.

Das Auto wurde kurz darauf von einer Streife entdeckt, verfolgt und dann in Zusammenwirken mit Kräften der Autobahnpolizei Sachsen nach etwa 20 Kilometern gestoppt.

Die Kollegen hatten hinter der Auffahrt Halle eine Sperrung der Autobahn auf der besagten Fahrspur organisiert. Der 73-jährige Fahrer des VW blieb wie durch ein kleines Wunder unverletzt.

Auch sonst gab es keine Personenschäden zu beklagen. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an. Den Fahrer erwartet mindestens ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.